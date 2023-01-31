«Avatar 2» يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد بإيرادات تجاوزت 2 مليار دولار

يواصل فيلم «Avatar: The Way of Water» تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي، حيث وصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 7 أسابيع لـ 2 مليار و116 مليون دولار، ما يجعله أقرب إلى إزاحة فيلم «Titanic» من المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام إيرادا في التاريخ، حيث حقق الفيلم الأخير إيرادات وصلت لـ 2 مليار و194 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويحتل حاليا الجزء الثاني من فيلم «Avatar» المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات، بعد ما أزاح فيلم «Star Wars: Episode VII - The Force Awakens» إنتاج علم 2015، إلى المركز الخامس بإيرادات 2 مليار و71 مليون دولار، ويأتي في المركز الأول فيلم «Avatar» إنتاج 2009، بـ 2 مليار 923 مليون دولار، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «Avengers: Endgame» إنتاج 2019، بـ 2 مليار و799 مليون دولار.

جيمس كاميرون ينتهي من تصوير 95% من «Avatar 3»

ويستعد المخرج جيمس كاميرون لتقديم جزء ثالث من «Avatar»، حيث من المقرر أن يكون جاهز للعرض في 20 ديسمبر 2024، وكشف «كاميرون» أن الجزء الجديد يتأخذ منحنى مختلف، وأكد المنتج جون لانداو في ديسمبر الماضي أنهم قاموا بتصوير 95% من «Avatar 3»، بالإضافة إلى الفصل الأول بأكمله من «Avatar 4».