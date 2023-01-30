عضو اتحاد المؤرخين تكشف كواليس أول صورة في مصر: التقطها شابين منذ 184 عاما

قالت الدكتورة يسرا سلامة، أستاذ التاريخ الحديث وعضو اتحاد المؤرخين العرب، إن الآلة الفوتوغرافية ظهرت في أغسطس عام 1839، وصل بها شخصان إلى مصر في نوفمبر 1839 من مارسيليا، أي عمرها 184 عاما، لافتة إلى أن محمد على باشا استقبلهما في مصر وأول صورة كانت لحرملك محمد علي في الإسكندرية وتعتبر هي الأولى في مصر.

رسامين وأعمارهما في العشرينيات

وأوضحت «سلامة»، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية DMC، أن من التقط هذه الصورة كان رسامين وأعمارهما في العشرينيات، وتعلما التصوير باستخدام الآلة، مشيرة إلى أن الصورة الخاصة بحرملك قال عنها محمد على باشا، إنها من عمل الشيطان لأنه لم يكن يدرك أن الآلة يمكنها أن تصور هذه الصور، وكانت الصورة الأولى التي يتم التقاطها في أفريقيا وليست مصر.

الصورة الأولى في تاريخ مصر

وأشار الدكتورة يسرا سلامة، إلى أن الصورة الأولى كانت باستخدام تقنيات خاصة عبر ألواح من الفضة لإمكانية النقش عليها، ويمكن ذلك بشكل يدوي.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.