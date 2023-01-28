مسؤول بالإسعاف يكشف لـ«السفيرة عزيزة» طرق التعامل مع هبوط الدورة الدموية

قال الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف، إن هبوط الدورة الدموية يبدأ بانخفاض في الضغط، وقد يصل إلى حالات الوفاة، وفي حالة وجود شخص فاقد للوعي بشكل فوري، يجب أن نتصل بالإسعاف أولا، ثم نحاول التعامل مع المريض وإيلامه لينتج أي رد فعل، وفي حالة عدم الاستجابة لابد من وضعه في وضع مناسب لفتح ممر الهواء ليتمكن من التنفس، وفي حالة عدم تنفسه قد يكون قد تعرض إلى توقف عضلة القلب ويجب إنعاشه من خلال ضغط على الصدر بمعدل 100 ضغطه في الدقيقة مع استمرار التواصل مع الإسعاف لحين وصول المسعف.

الإنعاش المناسب

وأوضح «الشربيني» خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية DMC، أن دور الإسعاف الأساسي هو إنعاش القلب لتجنب الوفاة بسبب الوفاة، وفي حال توقف القلب يظل الشخص من 4 إلى 6 دقائق مخه يعمل وفي حال تركه بدون إنعاش أو ضغوط على الصدر لتوصيل الدم للمخ، يموت ولكن في حال الإنعاش المناسب يمكن للمخ أن يعيش من 20 إلى 40 دقيقة وهي مدة كافية للوصول للمستشفى.

حالات الوفاة المفاجأة

وأشار رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف إلى أن حالات الهبوط في الدورة الدموية ليس لها بوادر وفي الدول الأوروبية يتم تشريح الوفاة الناتجة عن الهبوط في الدورة الدموية، وتبين أن نسبة كبيرة منها متعلقة بحالة شرايين القلب التي تؤدي لحالات الوفاة المفاجأة، لافتا إلى أن حالات التشنجات والصرع قد تصل إلى الوفاة أحيانا.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.