«السفيرة عزيزة»: برنامج صنايعية مصر يسلط الضوء على أشهر صناعنا خلال 100 عام

قالت الإعلامية القديرة سناء منصور، إن الكتب التي تحتوي محتوى هادف تعيش، ويمكن أن يعاد استخدام ما فيها بعدة أشكال لتصبح أكثر إفادة، وعلى سبيل المثال يمكن أن تتحول إلى مسلسلات وأفلام، مثل أعمال إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي، وأيضا المسرح العالمي في مصر فتح المساحة لكتاب عظماء في الخارج، وأصبح الكتاب يمكن أن يتحول لبرنامج وهنا ظهرت تجربة الكاتب والروائي عمر طاهر.

البرنامج قائم على كتاب بنفس الاسم

أوضحت «منصور» خلال تقديمها برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية DMC، أن الكاتب عمر طاهر أبدع في تقديم برنامج صنايعية مصر على شاشة DMC، والبرنامج قائم على كتاب بنفس الاسم يتضمن كبار الصنايعية في مصر، ممن لم يكن لهم نصيبا في تسليط الضوء الإعلامي، ولذلك حرص عمر طاهر على تقديم إنجازاتهم من خلال عمل مرئي.

وأشارت إلى أن البرنامج متميز ويناقش فكرة مختلفة ترسخ تاريخ المبدعين في مصر بمختلف المجالات، ليخرج الكتاب في شكل مرئي، وقد حرص فريق عمل البرنامج على تحويل الكتاب لعمل مرئي يتضمن أفضل المؤثرات التشويقية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.