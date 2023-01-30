إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة «ربع نقل» جنوب بورسعيد

أصيب 15 شخصا مساء اليوم، في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وجار نقلهم إلى مستشفيات بورسعيد لتلقي الإسعافات اللازمة.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه جار نقل 15 مصابا عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات بورسعيد، كما يجري تقديم الإسعافات الأولية لهم، وحصر أسمائهم في كشف رسمي.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا انقلبت على طريق محور 30 يونيو بسبب السرعة الزائدة، ويجري استكمال التحريات.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

رفع السيارة عن نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجار نقل السيارة إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.