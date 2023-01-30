بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق مصر- أسوان الزراعي بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق مصر أسوان الزراعي بمركز دشنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى دشنا المركزي.

أسماء المصابين في حادث قنا

وتبين إصابة كل من في حادث قنا اليوم، وهم: «سعيدة عبد النعيم عبد المولاه، 50 عامًا، وعبده يحيى ياسين، 40 عامًا، محمد أحمد هاشم، 46 عامًا، وطه عبد الرحمن عبدالمنعم 30 عامًا، عيد سعد نصرالدين، 33 عاما، اشرف فهمى سليم، 28 عاما، و باتعة رزق الله عبادي، 36 عاما، بخيت محمد، 32 عامًا».

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.