وزير خارجية أمريكا: نسعى لحل الأزمة العالمية في الأمن الغذائي والطاقة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر والولايات المتحدة لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية، فعلى مدى العقود الماضية قدمت الولايات المتحدة نحو 30 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية لمصر، لكن علينا أيضًا أن نواجه التحدي الحالي.

الأحداث العالمية أثرت على حياة المواطنين

وأضاف «بلينكن» خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية المصري، أن مصر مثلها مثل كثير من الدول تواجه تحديات أبرزها التضخم المالي على المستوى العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى محاولة التعافي من «كوفيد 19» الذي أثر على سلاسل التوريد، وهو ما خلق عاصفة كبيرة تؤثر على حياة الناس.

الولايات المتحدة تدرك التحديات الاقتصادية وستتعاون لمعالجتها

وتابع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذه التحديات، ونعمل سويًا لمعالجة الأمن الغذائي والطاقة، مؤكدًا ضرورة تحقيق أشياء ملموسة للحصول على نتائج مؤثرة بصورة كبيرة، وهو ما سيجري الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة، إذ أن هذا جزء أساسي من التزام الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العلاقة مع مصر، إضافة إلى زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة أن مصر تقوم بإصلاحات من خلال برنامج صندوق النقد الدولي.