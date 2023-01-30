المخرج جمال عبد الحميد في معرض الكتاب: «المونتاج المطبخ الخاص لأي عمل فني»

أقيمت منذ قليل، ندوة المخرج الكبير جمال عبد الحميد، على هامش معرض الكتاب، والتي تديرها الإعلامية بسنت الحسيني مقدمة برنامج صباح الخير يامصر.

وتحدث جمال عبد الحميد عن بدايته الفنية، قائلا إنه عندما كان في عمر الـ8 سنوات، كان والده يعمل بالاستديوهات، وعندما رأى الفنان محمود المليجي، كان عنده شغف بالذهاب إلى جميع الاستديوهات، لرؤية صناعة السينما.

ندوة جمال عبد الحميد في معرض الكتاب

وأضاف جمال عبد الحميد: «عشقت كل تفاصيل الصناعة، من تصوير ومونتاج إضاءه، ودخلت حينها إلى غرف المونتاج، وبدأت اتعلمه وإتقانه، لأني مقتنع أن المونتاج أهم تفصيلة بالعمل الفني».

وأضاف أنه بدأ عمله بالمونتاج في ماسيبرو، على يد أهم أساتذة كبار، وعمل بالتليفزيون لمدة 9 سنوات، وتعلم حينها أشياء كبيرة، لأن المونتاج المطبخ الخاص بأي عمل فني، وطلبوا منها حينها العمل كمخرج برامج، وأخرج العديد من البرامج منها الدينية والثقافية، ثم ترك التليفزيون، وفتح مكتب إعلانات، وعملت به لفترة طويلة.

وأشار إلى أنه وضع الدراما في تصوير الأغاني، مثل أغنية مدحت صالح، المليونيرات كان بها حبكة درامية كبيرة، وحققت نجاحا كبيرا عند الجمهور، مشيرا إلى أنه تعلم من عز الدين ذو الفقار كثيرا.