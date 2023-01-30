عاجل.. بنك القاهرة يعلن وقف العمل بشهادتين الـ25% و22.5%

أعلن بنك القاهرة وقف العمل بشهادة «جولد السنوية» بالجنيه المصري بعائد 25% يستحق بنهاية المدة، وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً، غدا، بعد تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأكد البنك استمرار طرح البنك لشهادة «بريمو جولد» لمدة 3 سنوات، بعائد 17.25% يستحق سنوياً، وعائد 16.25% يستحق كل 3 اشهر، وعائد 16.00% يستحق شهرياً.

ويحرص بنك القاهرة على طرح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية بمزايا وأسعار عائد تنافسية تلبي احتياجات ومتطلبات كل شرائح العملاء.