4 عوائد على دفتر توفير بنك القاهرة بداية من يناير 2023

يتيح بنك القاهرة، عائد على حساب التوفير لديه، وفق أسعار يناير 2023، وذلك بشكل شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي، ويتم احتساب العائد على أساس متدرج.

رفع أسعار الفائدة 3%

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنهاية ديسمبر 2022، بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مطلع فبراير المقبل في أول اجتماعات 2023.

جدول أسعار الفائدة يناير 2023

بحسب جدول أسعار الفائدة يناير 2023 في بنك القاهرة، فإن البنك يتيح عائد 3.25% شهرياً على المبالغ من 5 آلاف وحتى 100 ألف جنيه، ويرتفع العائد حال اختيار دورية العائد «السنوي» ليصبح 3.60%، في حين تحصل المبالغ من 100 ألف إلى مليون جنيه على 4.50% عائد شهري، أو 4.75% عائد ربع سنوي، و5% للعائد نصف السنوي، و5.25% عند صرف العائد سنوياً.

شهادة بنك القاهرة الجديدة

يذكر أن بنك القاهرة، طرح شهادة ذات عائد 25%، بحسب ما صرح به طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة لـ«الوطن»، على غرار الشهادة مرتفعة العائد المطروحة من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر.

شهادات البنوك الخاصة

وانضمت عدة بنوك من القطاع الخاص لماراثون الشهادات ذات العائد المرتفع، خلال الأسابيع الماضية، عقب قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة بعائد 22.5% شهرياً، و25% سنوياً.