ما معنى معلم فصل المطلوب للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم؟.. لا يشترط التخصص

ما معنى معلم فصل المطلوب للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم؟ سؤال ما يزال الأكثر طرحا على مواقع البحث، منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن شروط ومعايير وتخصصات مسابقة المعلمين، الخاصة بتعيين 30 ألف معلم كمرحلة أولي.

ما معنى معلم فصل؟

يطرح الكثير من متابعي مسابقة المعلمين، تساؤلات كثيرة مرتبطة بطبيعة عمل معلم الفصل، والأسباب التي دفعت وزارة التربية والتعليم، إلى اقتصار العمل في السنة الأولى من المسابقة على الخريجين المؤهلين للعمل كمعلمين فصل.

وردا على سؤال ما معنى معلم فصل، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن معلم الفصل يكون على دراية بتدريس كل المناهج الخاصة بالصفوف الابتدائية الأولى ورياض الأطفال، إذ يتأسس على ذلك خلال فترة دراسته الجامعية، فيصبح مؤهلا للتعامل مع الطلاب في سن الطفولة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معلم الفصل يستطيع شرح مناهج بسيطة، مثل: اللغة العربية والحساب والتربية الدينية، وغير ذلك، دون أن يكون متخصصا في مادة معينة.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المرحلة لمسابقة المعلمين لتعيين 30 ألف معلم كمرحلة أولي، وهي كالتالي:

- التعاقد مع عدد 30 ألف مدرس مساعد سنويًا لمدة 5 سنوات.

- التقديم لمسابقة المعلمين إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية.

- بدء التقديم للمسابقة بداية من يوم 2 يوليو المقبل، حتى 24 من نفس الشهر.

- تخصيص 14 ألفا و813 وظيفة معلم مساعد، للصفوف الثلاثة الأولى.

- تخصيص 15 ألفا و187 وظيفة لمرحلة رياض الأطفال.

- عقد احتبارات للمتقدمين للمسابقة.

- عقد برنامج تدريبي في الصحة البدنية.

- عقد برنامج تدريبي في استراتيجات التعليم ونظام التعليم الجديد.