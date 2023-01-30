رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم بعد ظهورها.. موقع بوابة الوظائف الحكومية

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، رابطا لمعرفة نتيجة مسابقة التربية والتعليم، بعد ظهور نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل)، والمتقدمين في المسابقة التكميلية معلم مساعد التي جرى فتح الباب لها منذ العام الماضي 2022.

وفي السطور التالية، نقدم رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم بعد ظهور النتيجة، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم بعد ظهور النتيجة

ويمكن الدخول على رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم بعد ظهور النتيجة من خلال الضغط هنا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

موعد إجراء اختبارات للمتظلمين

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له، إنه جرى قبول عدد من التظلمات، وتجرى اختبارات إلكترونية للمقبولين منهم، الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وقت سابق من العام الماضي، التظلم في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد معلم فصل ورياض أطفال تكميلي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

أسس القبول باختبارات مسابقة المعلمين

وفي سياق متصل، حدد الدكتور ماجد أبو العينين، العميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، في حديثه السابق لبوابة الوطن، ملامح رئيسية في مسابقة التربية والتعليم لوظيفة معلم فصل، وهي ضرورة توافر الكفايات السلوكية والكفايات اللغوية والكفايات التكنولوجية، وقدرة الفرد على التطور والإدارك والوعي.