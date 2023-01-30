أروى جودة: مسلسل «الإمام الشافعي» يخضع لمراجعة دورية من قبل الأزهر

أعلنت الفنانة أروى جودة، مشاركتها في مسلسل «الإمام الشافعي» للمخرج ليث حجو، وبطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك تدقيق كبير في الأحداث التاريخية التي يتعرض لها العمل، مضيفة أن المسلسل يخضع لمراجعة دورية من قبل مؤسسة الأزهر الشريف.

أروى جودة تكشف تفاصيل ارتباطها

وفي سياق مختلف، أعلنت أروى جودة عن ارتباطها عاطفيا خلال الفترة الحالية، متابعة: «حدث تعارف بين عائلتي وعائلته، وهيحصل خطوبة قريب إن شاء الله».

أروى جودة في مسلسل الإمام الشافعي

ويشارك في بطولة مسلسل الإمام الشافعي كل من نضال الشافعي، خالد أنور، محمد الشرنوبي، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، خالد القيش، وسلمى أبو ضيف وكوكبة من النجوم.

وكانت الفنانة أروى جودة قد شاركت مؤخرا في مسلسل باولو، مع الفنان حسن الرداد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.