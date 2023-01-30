أحمد جمال يطرح أغنية «قسمة ونصيب» بتوزيع جديد عبر يوتيوب

كشف الفنان أحمد جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تفاصيل أغنيته الجديدة «قسمة ونصيب».

وكتب أحمد جمال: «اسمعوا أغنيتي قسمة ونصيب بتوزيعها الجديد على يوتيوب من اللينك في أحبيت ابتدي السنة الجديدة بأول أغنية غنيتها تقريبا في مشواري الفني، من قبل دخولي آراب ايدول واللي ليها معزة خاصة جدا، لأنها كانت سبب لقائي بالموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي».

وأضاف جمال: «الأغنية من كلمات صديقي ورفيق الكفاح الشاعر العبقري نور الدين محمدو، من ألحاني والتوزيع الموسيقي معتز ندا في نسختها الأولى، التوزيع الجديد لصديقي المبدع محمد شفيق اللي عمل شكل موسيقي عظيم هتسمعوه دلوقتي هسيبكوا مع الأغنية ومستني رأيكوا».