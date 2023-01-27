أحمد فايق: اختيار المصري محمد جمال إبراهيم لتدريب 10 آلاف طبيب ألماني

كشف الإعلامي أحمد فايق، عن إنجاز الطبيب المصري العالمي الدكتور محمد جمال إبراهيم المدير الطبي لمركز أطفال الأنابيب بشمال غرب ألمانيا ومدير مركز علاج العقم، الذي اختارته الحكومة الألمانية لتدريب 10 آلاف طبيب ألماني لمواجهة مرض البطانة المهاجرة، الذي يسبب 50% من حالات العقم على مستوى العالم.

الطبيب المصري سيدرب الأطباء الألمان على مواجهم مرض البطانة المهاجرة

وأوضح فايق خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن الفخر هو اختيار عالم مصري لتدريب وتوعية هذا الكم الهائل من الأطباء الألمان إذ سيدربهم على مواجهم مرض البطانة المهاجرة الذي يهاجم 15% من السيدات في العالم.

وتحدث «إبراهيم» عن هذا المرض الذي يقضي على حياة المرأة إذ يسبب لها آلاما مستمرة ولا تستطيع أن تعيش حياتها، إضافة إلى أنه يمنع حدوث الحمل، لافتًا إلى أن هذا المرض أصاب 200 مليون امرأة حول العالم.

وأشار إلى أن سبب مرض البطانة المهاجرة غير معروف حتى الآن، لافتًا إلى أن البحث العلمي ما زال مستمرا لكشف سبب حدوث هذا المرض، مؤكدًا أنه يمكن التعامل مع المرض بشكل مختلف.