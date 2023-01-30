أحمد جمال يطرح أغنية قسمة ونصيب بعد إعادة توزيعها

طرح الفنان أحمد جمال، أغنيته قسمة ونصيب، التي قام بإعادة توزيعها موسيقيا بشكل جديد بعد ارتباط محبيه ومعجبيه بها ومطالبته بغنائها في العديد من حفلاته التي أحياها خلال الفترة الأخيرة.

قسمة ونصيب أول أغنية للفنان أحمد جمال

قسمة ونصيب، أول أغنية للفنان أحمد جمال في مشواره الفني، وقبل مشاركته في برنامج أراب آيدول، ولها منزلة خاصة لديه لكونها عرفته بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، وبعد نجاحها أعجب به الشريعي وبموهبته، وقام بتلحين ثلاث أغنيات له هي «حبيبتي» تتر مسلسل مذكرات سيئة السمعة، وأغنية ستر وغطا، و«البيت بيت أبونا» تتر مسلسل بيت الباشا.

يذكر أن قسمة ونصيب أغنية عاطفية رومانسية تحكي عن تدخل القدر في علاقات الحب، وهي الآن على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية ومحطات الراديو، كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية قسمة ونصيب

وتقول كلماتها الأغنية:

كل شيئ قسمة ونصيب تبقى جنبي أو تغيب

مهما يحصل برده أنت نور عيوني والحبيب

مهما كان ردك عليا طول سنين عمري اللي جايه

عمرى ما هنساك وقلبى مش هيعشق مرة تانية

ده نصيب وأنا هعمل ايه انكتبلى أعيش وحيد

واللى قلبى يحس به عن عنيا يكون بعيد

كنت فاكر أنى هنسى وأقفل الباب على الحكاية

والحقيقة طلعت لسه على خط البداية

مش هنا ومش جمبى يمكن بس فى كل الأماكن

خت ميت مليون مسكن بس وجع البعد ساكن

ده نصيب وأنا هعمل إيه انكتبلى أعيش وحيد

واللى قلبى يحس به عن عينيا يكون بعيد