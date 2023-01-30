ارتفاع عدد ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل ببورسعيد إلى 19 مصابا ومتوفى.. «أسماء»

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمالا على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، إلى 19 مصابا وحالة وفاة واحدة، وجرى نقلهم لمستشفيات بورسعيد لتلقي العلاج اللازم.

نقل 19 مصابا للمستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى 30 يونيو، 19 مصابا وجثة.

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين في الحادث هم:

- محمود السيد محمود 40 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

- عمر طارق الصياد 15 سنة، مصاب بكسر بالقدمين وكدمات.

- حمادة زكريا الصياد 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- عبده محمد الصياد 35 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- كامل محمد نصر الصياد 37 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- إبراهيم كامل نصر 45 سنة، كدمات وسحجات.

- عبده زكريا الصياد 25 سنة، كدمات وسحجات.

- محمد عبده نصر 48 سنة، كدمات وسحجات.

كما شملت قائمة أسماء المصابين كلا من: إبراهيم نصر داوود 47 سنة، زكريا محمد الصياد 37 سنة، معاذ السيد الصياد 14 سنة، أحمد معاطي الصياد 24 سنة، طارق زكريا السيد 40 سنة، نصر كمال الصياد 48 سنة، محمد مجدي سرحان، 19 سنة، إسلام عبده الصياد 21 سنة، معاطي نصر الصياد 50 سنة، كامل داوود 50 سنة، حمادة السيد الصياد 40 سنة، معاطي كامل داوود 35 سنة، أحمد السيد الزناتي 40 سنة، جثة هامدة.

انقلاب السيارة بسبب السرعة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا انقلبت علبى طريق محور 30 يونيو، بسبب السرعة الزائدة ويجري استكمال التحريات.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.