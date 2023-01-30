سقوط أمطار على بورسعيد ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار غزيرة مساء اليوم، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث بلغت 14 درجة مئوية، ومن المنتظر أن تنخفض إلى 9 درجات في الساعات القادمة، طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية

وأثرت الأمطار على حركة المارة في الشوارع والأسواق التجارية، بخلاف الطقس الدافئ خلال الأيام الماضية التي شهدت فيها بورسعيد رواجا تجاريا وسياحيا.

رفع حالة الطوارئ في بورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حالة الطوارئ استعدادا لزيادة الأمطار، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات الطقس بالمحافظة تتابع على مدار الساعه تقلبات الطقس، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف العمليات الفرعية بالأحياء.

وأوضحت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي، في بيان، أنه يتم كسح تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف بمنطقة الأمل الجديد بالضواحي، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة والصرف الصحي بالحي، بالإضافة إلى سيارات سحب مياه الأمطار في مختلف شوارع الحي.

التعامل الفوري مع الشكاوى

كما شددت رئيس حي الضواحي على ضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وإزالة كافة تجمعات المياه وتطهير بالوعات الصرف وغرف التفتيش داخل مناور العمارات للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.