متحدث «الزراعة» يكشف تفاصيل افتتاح معرض بيع السلع بتخفيضات أكثر من 30%

كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إتاحة السلع بأسعار مُخفضة، الفترة المقبلة، من خلال افتتاح معرض كبير تابع للوزارة.

التجهيز لافتتاح معرض كبير

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إنّه يتم التجهيز لافتتاح معرض كبير تابع للوزارة؛ لطرح السلع بأسعار مُخفّضة للمواطنين؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء.

وأضاف متحدث الزراعة، مساء اليوم الاثنين، أنّه سيتم الإعلان عن نقاط البيع التي ستُفتتح قريبًا، مؤكدًا وجود 43 منفذ ثابت تابعين للوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة؛ عبر نقاط بيع منتشرة للمواطنين.

ربط السلع بشكل مباشر بين المنتج والمستهلك

وأوضح محمد القرش، أنّ الوزارة تعمل على ربط السلع بشكل مباشر بين المنتج والمستهلك؛ دون وجود حلقات وسيطة تحصل على الكثير من الربح للمُنتج؛ وكذلك يستفيد المستهلك الذي يحصل على المنتجات بأسعار مناسبة؛ للعمل عل انتظام السوق أمام المستهلك.

ولفت القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إلى أن وزارة الزراعة تطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30%، أحيانًا، موضحًا أن الدولة نفذّت مشروعات زراعية عملاقة ساهمت في الحد من الأزمات الغذائية.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أنه يتم العمل على إنشاء أماكن لبيع السلع، ونعمل على وجود آلية لتسعير عادل للمنتجات؛ لتحقيق الرضاء للمنتج والمستهلك، وقريبًا سيتم إتاحة البورصة السلعية بشكل إلكتروني؛ بعدما تم تطبيقها على منظومة القمح والدواجن والذرة.