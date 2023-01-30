وزارة الزراعة: انخفاض شديد في درجات الحرارة وأمطار تصل للقاهرة الكبرى

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن حالة سريعة ومؤقتة من التقلبات الجوية ستشهدها البلاد وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بداية من اليوم».

انخفاض شديد في درجات الحرارة تصل لـ 6 درجات

وأضاف في تقرير له يرصد حالة الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد انكسارا واضحًا في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية لتصل إلى 20 درجة مئوية نهارًا وتدور حول 6 و8 درجات مئوية ليلاً في معظم الأنحاء.

أمطار تصل محافظات القاهرة الكبرى

وتشهد البلاد اليوم أمطارا خفيفة متقطعة في مناطق شمال الدلتا بمحافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة وشمال الدقهلية ودمياط، ويشهد «الثلاثاء والأربعاء»، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا ومعظم محافظات الدلتا وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

أما الشبورة المائية فتظهر صباحاً في بعض مناطق الوجه البحري والطرق السريعة، وسط نشاط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل سحب الساحل الشمالي الغربي ومناطق الدلتا.

توصيات زراعية خلال فترة التقلبات الجوية

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى زيادة التباين بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وبين حرارة الأيام، وارتباك عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات، كذلك زيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة، وبالتالي توفير بيئة مناسبة تمامًا للأمراض والحشرات فضلا عن زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة وبالتالي زيادة حدوث الجروح الدقيقة في الأوراق والأنسجة النباتية، مؤكداً ضرورة وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها يومي الثلاثاء والأربعاء.‏

توصيات لمحاصيل البطاطس والبنجر

وفيما يتعلق بالمحاصيل الدرنية من البطاطس والبنجر يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الندوة المتأخرة على البطاطس واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم والعفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

أما فيما يتعلق بفترة ما بعد توقف سقوط الأمطار أوصى «فهيم»، بالمعاملة بـ«اوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل أو ازوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس»، بالمعدلات الموصى بها للمحاصيل المتوقع ظهور الأمراض الفطرية بها، كما أنه متوقع عند زيادة كميات الأمطار زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال لذلك يفضل العمل على صرف المياه قدر الإمكان.

ولفت إلى أنه من المتوقع ظهور بعض الآفات الحشرية الهامة وأهمها تربس البصل والثوم في محافظات الصعيد وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن على البطاطس والفول البلدي والقمح.