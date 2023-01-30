أسعار اللحوم والسلع بمنافذ «الزراعة» في بني سويف.. تخفيضات تصل لـ40%

استقبلت محافظة بني سويف، المنافذ المتنقلة لبيع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم، والتي تشرف عليها وزارة الزراعة، للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

تخفيضات تصل لـ40 % في السلع والمنتجات

وتضم المنافذ سيارات: لحوم ودواجن وأسماك طازجة وبيض مائدة، و بطاطس وأرز وسكر وزيوت بأنواعها ومربات وكافة المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن، والتي ستباع بأسعار مخفضة تقل بنسبة تتراواح ما بين 20 إلى 30 %، وبنسب تتراوح ما بين 40 إلى 45% لبعض المنتجات، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

أسعار بيع اللحوم والسلع في منافذ الزراعة المتحركة ببني سويف

وأعلنت منافذ وزارة الزراعة عن أسعار السلع والمنتجات واللحوم على السيارات أمام المواطنين ونسب التخفيض كالتالي:

كيلو اللحم البلدي: 160 جنيه للكيلو بدلًا من 190 جنيها

بلطي بلدي: 45 جنيه للكيلو بدلًا من 55 جنيها

بطلي درجة أولى 38 جنيها للكيلو

بلطي درجة ثانية 30 جنيها للكيلو

كارتونة البيض: 90 جنيها للكارتونة

أرز بلدي عريض نسبة كسر 3% : 15 جنيها للكيلو

سكر: 17 جنيها للكيلو

جبنة اسطانبولي كيلو: 55 جنيها بدلا من 75 جنيها

عسل نحل طبيعي: 55 جنيها للكيلو

جبنة ثلاجة نصف كيلو 27.5 جنيه

زيت طعام: 50 بدلُا من 58 جنيها

المكرونة: 6.5 جنيه و7.5 بدلًا من 7.5 و9 جنيهات للكيس

صلصة: 8.5 بدلا من 11 جنيها

اللوبيا: 21 جنيها بدلًا من 25 للكيس

الفاصوليا نصف كيلو: 22 جنيها بدلًا من 28 للكيس

عدس أصفر: 21 جنيها بدلا من 25 جنيها للكيس النصف كيلو

عدس بجبة: 19 جنيها بدلًا من 25 جنيها للنصف كيلو

أماكن تمركز المنافذ المتحركة لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة في بني سويف

تتواجد منافذ وزارة الزراعة المتحركة لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة في محافظة بني سويف بالمناطق التالية:

1 ــ بمركز ناصر: قرية أشمنت بمنطقةعز الرجال ــ وقرية دنديل بجوار الموقف ــ وقرية بهبشين بجوار المصرف.

2 ــ بمركز ومدينة بني سويف: بمناطق الغمراوي ــ البشري ــ قرية بياض العرب ــ قرية ابشنا ــ قرية شريف باشا.

3 ــ بمركز سمسطا: شارع بورسعيد أمام إدارة التعليم ــ شارع الجلاء أمام قسم الشرطة ــ مسجد الفالوجا ــ المول التجاري.

4 ــ بمركز الواسطى: قمن العروس ــ ميدوم ــ أبو صير الملق.

5 ــ بمركز ببا: مدينة ببا ــ سدس ــ طنسا بني مالو.

6 ــ بمركز إهناسيا: مدينة إهناسيا ــ قاي ــ قرية ميانة.

7 ــ بمركز الفشن: مدينة الفشن ــ تلت ــ الحيبة.