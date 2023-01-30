نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023.. متاحة في المدارس وإلكترونيا

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023، متاحة الآن في جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، التي عقدت امتحاناتها ورقيا في المدارس بلجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم تصحيح الامتحانات بدقة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالاسم

وشددت المديرية في تعليماتها لجميع المدارس، على ضرورة إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في مكان ظاهر للطلاب، حتى يتثنى لهم الحصول عليها بسهولة، لافتة إلى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة وخلال أيام متتالية.

أما عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2023 بالنسبة لمحافظة القاهرة، فهي متاحة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الحصول عليها بسهولة من خلال كتابة الرقم القومي للطالب.

نصائح مهمة للطلاب بعد إعلان النتيجة

بعد إعلان نتيجة الامتحانات قدمت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، مجموعة من النصائح المهمة للطلاب؛ أولها البعد عن الكتاب المدرسي في تلك الفترة لحين العودة للفصل الدراسي الثاني، والتركيز على الجانب الثقافي بالاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونصحت الدكتورة إيلارية عاطف في حديثها لـ«الوطن»، الطلاب، بضرورة الاستفادة من الجانب الإنساني كزيارة أحد مستشفيات الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم حتى يشعروا وكأنهم قاموا بدور كبير لخدمة المجتمع، مؤكدة أن تغيير نمط الحياة يشعر الطالب بقوة كبيرة حين عودته للفصل الدراسي الثاني.