إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022 بالدرجات في المدارس

بدأت عدد من مدارس المرحلة الابتدائية، إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022 بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقيا وعلى مستوى كل مدرسة طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت على أن الامتحانات ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين.

قالت هيام أحمد، مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، إن المدرسة أعلنت نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022 بالدرجات، موضحة أن الطالب يتسلم النتيجة بدرجاته كاملة في جميع المواد الدراسية، وهي 6 مواد بما فيهم مادة التربية الدينية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022 بالدرجات

وأضافت «هيام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022 عقدت ورقيا في لجان مؤمنة جيدا بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، موضحة أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ومواجهة كورونا.

وتابعت هيام أحمد، أنه بالنسبة للصفوف الأول والثاني والثالث تم تقييمهم من معلمي الفصول في نهاية الفصل الدراسي، وتم إعلان نتيجة التقييم في المدرسة، موضحة أن التقييم لهذه الصفوف يركز على المهارات الحياتية التي تعلمها الطالب خلال الفصل الدراسي.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول عقدت ورقيا

من جانبها، أكد صلاح حافظ، مدير مدرسة الناصرية الابتدائية، على أنه تم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022، موضحا أنه يمكن للطالب الحصول على النتيجة برقم الجلوس في المدرسة، مؤكدا على أن النتيجة توضح درجة نجاح الطالب في جميع المواد الدراسية.

وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»، أن نسبة غياب الطلاب من الامتحانات كانت منخفضة، موضحا أن المدرسة كثفت من تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة خلال فترة الامتحانات لمواجهة كورونا، مؤكدا على أنه لم يتم رصد أي إصابات بين الطلاب خلال فترة الامتحانات.