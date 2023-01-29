رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023.. اعرف الخطوات بالتفصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، التي عقدت ورقيا في المدارس، في لجان مراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

طرق الوصول إلى رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي

ويمكن استخدام رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023، لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بحسب ما أعلن رسميا، مشددة على إدخال البيانات بطريقة صحيحة للحصول على النتيجة.

طرق الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي

- الدخول على رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

- إدخال الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

ورق الامتحانات كان واضحاً ومنسقاً

وعن امتحانات الفصل الدراسي الأول، أكد أيمن موسى، مدير المديرية، أنّ ورق الامتحانات كان واضحا ومنسقا، وجاءت صياغة الأسئلة سليمة من الناحية الفنية واللغوية ومحددة ومتدرجة من الأسهل، وشملت الأسئلة جميع أجزاء المنهج ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات.

وأضاف أيمن موسى، أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة، وجرى عقد الكثير من الورش بشأن تصحيح الامتحانات خاصة امتحانات الشهادة الإعدادية.