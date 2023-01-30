إلهام شاهين: سعيدة بتكريمي في منتدى الحياة للثقافة والفنون «صور»

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها في منتدى الحياة للثقافة والفنون بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ونشرت صورًا من التكريم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

صور تكريم إلهام شاهين

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور من التكريم وعلقت: «سعيدة بتكريمي من منتدى الحياة للثقافة والفنون، مع كبار فناني ومثقفي مصر، الفنان محمود حميدة، والفنان محمد صبحي، والمخرجين الكبار، علي بدرخان، ومحمد عبد العزيز، وخالد جلال، والكتاب الكبار، إبراهيم عبد المجيد، وعبد الرحيم كمال، أسماء أثرت الحياة الفنية والثقافية، مبروك تكريمهم، وشكرا جزيلا دكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، ورئيسة المنتدى».

تكريم إلهام شاهين

وتم تكريم إلهام شاهين مؤخرا في عدة مهرجانات أبرزها مهرجان «ميدفست مصر»، عن مشوارها الفني المؤثر في عرض قضايا المرأة المصرية والعربية، بوصفها ممثلة ومنتجة في السينما والتلفزيون والمسرح، ولإيمانها بدور الفن والإعلام في تسليط الضوء على مشكلات المجتمع العربي وزيادة الوعي بحقوق المرأة.