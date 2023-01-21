نجوم الفن يتوقعون نتيجة مبارة القمة.. أبرزهم إلهام شاهين

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وتوقع عدد من الفنانين نتيجة مباراة القمة، وجاءت التوقعات كالتالي:

قالت الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن»: «أنا أهلاوية وأتوقع فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، وشقيقي أمير توقع فوز الأهلي 2:1 وهنشوف توقع مين الصحيح بعد المباراة».

هاني رمزي يتوقع فوز الأهلي

وتوقع الفنان هاني رمزي في تصريح خاص لـ«الوطن»، فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبه، توقع الفنان أحمد العوضي في تصريح خاص لـ«الوطن»، انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.