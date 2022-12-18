إلهام شاهين: سعيدة بتكريم «القومي لحقوق الإنسان» لأسرة مسلسل «بطلوع الروح»

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح».

ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو من التكريم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «سعيدة جدا بتكريم أسرة مسلسل بطلوع الروح من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب التي أعتز بها جداً وبفكرها التنويري، والشكر لمجهودات اللجنة الثقافية بالمجلس، والشكر أيضا للجنة التحكيم برئاسة الناقد الكبير طارق الشناوي».

إلبهام شاهين: سعيدة بتكريم لبنى عبدالعزيز

كما أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز قائلة: «سعادتي كبيرة بتكريم الفنانة الجميلة المشرفة لبنى عبد العزيز، ألف مبروك لكل المكرمين».

تكريم إلهام شاهين

يذكر أن إلهام شاهين حصلت مؤخرا على عدد من التكريمات عن مجمل أعمالها الفنية، وكان آخر تكريم لها منذ أيام بمهرجان «ميدفست مصر»، حيث جرى تكريمها عن مشوارها الفني المؤثر في عرض قضايا المرأة المصرية والعربية، بوصفها ممثلة ومنتجة في السينما والتلفزيون والمسرح، ولإيمانها بدور الفن والإعلام في تسليط الضوء على مشكلات المجتمع العربي وزيادة الوعي بحقوق المرأة.