إلهام شاهين تنفي مشاركتها في دراما رمضان المقبل: انتظروني في فيلم جديد

تداول بعض الانباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن مشاركة الفنانة الهام شاهين بالسباق الرمضاني المقبل 2023، وذلك بعد اعتذارها منذ فترة عن مسلسل «حضرة العمدة»، بسبب دخولهم التصوير قبل انتهاء السيناريو كاملا.

ومن جهتها، نفت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كل ما تداول بشأن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2023، مبينة أنَّها تحضر لمسلسل خارج السباق الرمضاني، إلى جانب فيلم جديد، دون الكشف على تفاصيلهما احترامًا للجهات المنتجة، مشيرة إلى أنَّها ستعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن كل التفاصيل.

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد انغام

كانت إلهام شاهين احتفلت منذ أيام قليلة ماضية، بعيد ميلاد الفنانة أنغام، إذ نشرت مجموعة من الصور على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، مع عدد من الفنانين الذين حرصوا على حضور احتفال عيد ميلاد أنغام، ومنهم سميرة سعيد وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأحمد حلمي ومنى زكي.