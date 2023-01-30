تفاصيل قتل سيدة على يد طليقها بطريقة بشعة في الجيزة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، تفاصيل قتل سيدة على يد طليقها بمطنقة الهرم، والتخلص من جثتها في منطقة صحراوية بحدائق الأهرام، وتم التحفظ على المتهم، وبقايا أشلاء الجثة، وأرسلت إلى الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة

قالت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء أحمد خلف، وعلاء فتحي نائبي مدير مباحث الجيزة، إن بداية كشف تفاصيل الجريمة، كانت بورد بلاغ بتغيب سيدة عن منزلها لمدة 3 أيام في شارع ترسا بالهرم، وعلى الفور بدأت القوات في عمل تحريات، وتبين أن المتغيبة عن منزلها، كانت متزوجة ومنفصلة منذ قرابة 3 سنوات، عن زوجها بسبب خلافات بينهما.

وبمناقشة الجيران تبين أن لديها طفلين لم يظهرا منذ الخميس الماضي، وبتطوير خطة البحث تبين أنّ الطفلين لدى جدتهما لوالدهما، وبمناقشة الأطفال 7 سنوات و5 سنوات، أكدا في محضر الشرطة أن والدهما كان في زيارة لأمهما، وحدثت بينهما مشادة وتعدى الأب بالضرب عليها حتى سقطت على الأرض، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة لضبط المشتبه فيه.

وتمكنت القوات تحت قيادة العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعميد مصطفى طه مأمور قسم شرطة الهرم، من إلقاء القبض على المتهم، واعترف أثناء مناقشته أمام العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، أنه قتل زوجته وتخلص منها وألقى جثتها في منطقة صحراوية في حدائق الأهرام، بسبب خلافات أسرية.

حبس 4 أيام بتهمة القتل العمد

عقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهم في محضر الشرطة، وأحيل للنيابة العامة، واعترف المتهم في التحقيقات بتفاصيل الجريمة، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات مستمرة.