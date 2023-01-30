أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل طليقته في الهرم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشروقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل طليقته في الهرم.

وكانت التحريات والتحقيقات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها، وانه تخلص منها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتبين للواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم كان في شقة الضحية لرؤية أولاده، وحدثت مشادة كلامية بينهما فقتلها وألقى جثتها في منطقة صحراوية بحدائق الأهرام.