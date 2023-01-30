لماذا أقبل المتهم على قتل قريبه سائق «توك توك» في الزقازيق؟ 8 طعنات غادرة

لم يكن «فؤاد السيد» في العقد الخامس من عمره، في مخيلته أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية حينما وصلت الخلافات إلى طريق مسدود مع أحد أقاربه حتى انتهت بجريمة قتل، حيث تلقى 8 طعنات غادرة في جسده بمشهد مأساوي أمام نجله وجرى نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت بالدفن وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة وخضع المتهم لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

أحداث الجريمة

بداية أحداث الواقعة أول أمس السبت، كانت بتلقى قسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة «فؤاد السيد» في العقد الخامس من عمره، سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم بها عدة جروح متفرقة بالجسم، وما قرره مرافقه أنه حال مروره بدائرة القسم عُثر على المتوفى مُلقى على الأرض بجانب الطريق، وبجانبه مركبة توك توك، بدون لوحات معدنية وبه الإصابات المشار إليها، وما قررته زوجة المتوفى بورود اتصال هاتفى إليها يفيد تعدى أحد الأشخاص على زوجها وتم نقله للمستشفى.

أسرة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة

أقوال أسرة المجني عليه من بينهم زوجته روت في حديثها لـ«الوطن» أن المتهم يوم الواقعة تربص بزوجي، خلال سيره بالتوك توك في أحد الشوارع حتى وصل إلى أمام منزل العائلة، كان المتهم في ذلك الوقت يستقل ميكروباص وقام بتسديد له عدة طعنات، أحد المارة حاول التدخل للفض ولمحاولة إبعاد المتهم، قام المتهم بمناصرته:« جوزي كل الناس في المنطقة بتشهد له بالاحترام والطيبة.. اتقتل غدر وماكنش متخيل أنه هيقتله.. وقبل الجريمة بساعات قليلة قالي خلى بالك من نفسك وكان قلبه حاسس ان هيجراله حاجة» مطالبة توقيع أقصى العقوبة على المتهم.

حول الموقف القانوني المتوقع

أما عن تفاصيل العقوبة القانونية يقول الخبير القانوني أحمد أبو العز في تصريحات لـ«الوطن» الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.