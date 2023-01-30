المخرج جمال عبدالحميد: الفيشاوي كان مرشحا لبطولة «زيزينيا» بدلا من الفخراني

كشف المخرج الكبير جمال عبد الحميد، خلال الندوة المقامة حاليا على هامش معرض الكتاب، والتي تديرها الإعلامية بسنت الحسيني مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، أسباب نجاح مسلسل «زيزينيا».

وقال جمال عبدالحميد، إنّ أحمد فؤاد نجم كان صديقه قبل العمل في مسلسل «زيزينيا»، وأضفى لحالة من البهجة لكتابته تتر المسلسل؛ لأن الجمهور في كان مكان أصبح يغني «عمار يا إسكندرية».

جمال عبدالحميد يتحدث عن زيزينيا

وأضاف جمال عبدالحميد، أن أسامة انور عكاشة قال له إن مسلسل «زيزينيا» من أهم أعماله الفنية، التي قام بها، مشيرا إلى أنّ العمل كان مرهقا للغاية؛ لأنّ جميع نجوم مصر كانوا مشاركين فيه، فكان لا بد تنظيم المشاهد بينهم.

وأشار إلى أنّه رشّح فاروق الفيشاوي، ليؤدي بطولة مسلسل «زيزينيا»، لكن أسامة أنور عكاشة كان يريد يحيى الفخراني، فوافق، واعتذرت ليلى علوي عن العمل بسبب فاروق الفيشاوي، وجاءت مكانها الفنانة آثار الحكيم.

كما تحدث المخرج جمال عبدالحميد عن الفنان صلاح السعدني، خلال الندوة، فقال إنه أهلاوي بطريقة جنون، وكان يعتذر عن التصوير، بسبب مباريات الأهلي، لكنه قام بوضع شاشة تلفاز في أثناء مباريات الأهلي، حتى لا يعتذر.