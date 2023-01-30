خبير في الشأن الأوروبي لقناة الحياة: إضراب 500 ألف عامل بريطاني عن العمل

قال خالد مصطفى خبير في الشؤون الأوروبية، إنّ هناك صراع بين الحكومة البريطانية والنقابات العمالية والملايين من العمال البريطانيين، بسبب تصميم الحكومة على عدم زيادة الرواتب، إذ تنتهج خطة تقشفية، ولن يتم رفع الرواتب بالرغم من الازدياد اليومي في الأسعار، ومشكلة الطاقة والغاظز التي لم تُحل حتى هذه اللحظة، وهناك نصف مليون عامل بريطانيا سيبدأون إضرابات بداية من الأربعاء 1 فبراير حتى 6 فبراير.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ ما سيجعل سوناك مكبل اليدين، أن حجم الدين الداخلي البريطاني اقترب من 3 بليون جنيه إسترليني، وبالتالي فإن الحكومة لن يمكنها رفع المرتبات خلال المرحلة المقبلة، لكنها تحاول سن قوانين تحد من حركة النقابات العمالية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيزيد الفجوة في المرحلة المقبلة.

وتابع خبير في الشؤون الأوروبية: «هناك 5 إضاربات خلال الـ3 أسابيع الماضية في قطاع الصحة وهو القطاع الأخطر في بريطانيا، وهناك 6 إضرابات للمسعفين، وبريطانيا التي كان يتغنى العالم بالصحة والطب فيها أصبحت تغلق أبواب المستشفيات في وجه المرضى والطوابير امام المستشفيات بصورة مرعبة جدا، كما انّ هناك نكات يطلقها رواد المواقع التواصل الاجتماعي بأن من يحاول استشارة طبيب يمكنه رؤيته في عام 2026".