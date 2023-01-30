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قناة الحياة تعرض نسب إنجاز «مياه العدوة الجديدة»: تخدم أكثر من 300 ألف نسمة

كتب:

شريف سليمان
06:06 م | الإثنين 30 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء محطة مياة العدوة الجديدة إحدى أكبر محطات مياه الشرب الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة»، إذ إنّ محطة مياه العدوة الجديدة مقامة على مساحة 6 أفدنة وإجمالي نسبة تنفيذ 75%.

المحطة تخدم ثلث أهالي القرية

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، أنّ محطة المياه الجديدة تخدم ثلث قرى مركز العدوة البالغ عددها 26 قرية ويقطنها أكثر من 300 ألف نسمة.

تخدم الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر

محطة المياه الجديدة تخدم الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر وتضم: بني وركان- المسيد- مؤنس- الجهاد 4- زاوية برمشا- عزبة جاب الله، كما أنّ محطة المياه الجديدة تخدم منشأة عبدالله لملوم بالوحدة المحلية لقرية صفانية- قرية البسقلون بالوحدة المحلية لقرية برمشا.  

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بقلم شريف سليمان