صورة جديدة لـ منة فضالي من كواليس مسلسل «العمدة»

كشفت الفنانة منة فضالي، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل «العمدة» والمقرر عرضة خلال موسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت منة فضالي، صورة جديدة تجمعها بمي كساب وإيمان العاصي وعلقت عليها قائلة: «الحبايب أما يتجمعوا بقى».

أبطال مسلسل «العمدة»

يُذكر أن مسلسل «العمدة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وزينة، وهالة صدقي، ومي كساب، وأحمد داش، وهيدي كرم، وفريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي .

وتجسد منة فضالي خلال المسلسل دور نرجس إحدى زوجات جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته محمد رمضان.