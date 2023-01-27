آخر ظهور لـ منة فضالي عبر «إنستجرام».. بالكمامة وخائفة من كورونا

حظي آخر ظهور لـ منة فضالي باهتمام كبير من الجمهور، حيث أطلت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد أن انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل «العمدة» مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

آخر ظهور لـ منة فضالي بالكمامة بعد التصوير

وظهرت منة فضالي في آخر ظهور لها عبر خاصية «استوري» عبر موقع «إنستجرام» في صورة سيلفي، وهي مرتدية كمامة علي وجهها بما يشير إلى خوفها من الإصابة بفيروس كورونا، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

مسلسل العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة

وتشارك منة فضالي في دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل «العمدة»، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

يذكر أن الفنانة منة فضالي كانت أعربت عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني مع الفنان محمد رمضان، ونشرت أكثر من صورة لها من كواليس المسلسل.