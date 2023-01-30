عاجل.. أسعار الذهب تنخفض للمرة الخامسة وعيار 21 يخسر 40 جنيها

انخفضت أسعار الذهب عيار 21، للمرة الخامسة اليوم، حيث قدّرت قيمة تراجعات عيار 21 حتى الآن بـ40 جنيها للجرام الواحد في تعاملات الحالية، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية.

وسجل عيار 21 نحو 1720 جنيهًا، مقابل من 1760 جنيهًا للجرام صباحا، عقب استقرارهم، خلال الأيام الماضية.

جرام الذهب عيار 24

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيها، وعيار 18 نحو 1474 جنيها، وعيار 14 نحو 1474 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و670 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1925 دولارًا للأوقية.