سعر جرام الذهب عيار 21.. استمرار التراجع في محال الصاغة

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل ملحوظ على مدار اليوم، وهو تكملة لسلسة الانخفاضات التي حدثت في أسعار المعدن الأصفر منذ عدة أيام، وسط ترقب وتساؤلات ما الأفضل في تلك الفترة البيع أم الشراء مع تراجع الأسعار عن الفترة الماضية.

وفيما يلي، نعرض سعر جرام الذهب عيار 21، وفق موقع «جولد بلاس» الخاص بأسعار الذهب:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1715 جنيها للبيع، و1735 جنيها للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1960 جنيها للبيع، ونحو 1983 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1470 جنيها للبيع، و1487 جنيها للشراء.

وسجل سعر الأونصة اليوم نحو 60956 جنيها للبيع، و61667 جنيها للشراء.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13720 جنيها للبيع، و13880 جنيها للشراء.

ووصل سعر الكيلو من الذهب إلى نحو مليون و960 ألف جنيه للبيع، ومليون و982 ألفا و857 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1861 جنيها بما يعادل 61.94 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال اليوم نحو 1629 جنيها بما يعادل 54.20 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 1396 جنيها بما يعادل 46.45 دولار.