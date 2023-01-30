الذهب يتراجع 45 جنيها خلال تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في محال الصاغة للمرة الثالثة اليوم الاثنين، وبلغ إجمالي خسائره منذ الصباح 45 جنيها، إذ تراجع سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً من 2011 جنيها صباحا ليصبح 1966 جنيها، وتراجع سعر الذهب عيار 21 من 1760 جنيها لـ1720 جنيها، وتراجع سعر الذهب عيار 18 الآن ليصبح 1474 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب «8 جرام عيار 21» نحو 13760 جنيها، وهبط جرام الذهب النحاسي عيار 14 لـ1147 جنيها، وعيار 12 بـ983 جنيها، والأوقية بـ61.134 جنيه، والكيلو بـ1.965.714 جنيه.

أسعار الذهب عالميا

عالمياً، سجل الذهب دون علامة 1925 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين لتقليص المكاسب السابقة حيث محا الدولار الأمريكي خسائره بينما ينتظر المستثمرون قرارات أسعار الفائدة الرئيسية من البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.