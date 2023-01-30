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عاجل.. انخفاض أسعار الذهب للمرة الرابعة اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
07:48 م | الإثنين 30 يناير 2023
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار الذهب عيار 21، للمرة الرابعة، بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد في تعاملات الحالية، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية.

وسجل عيار 21 نحو 1735 جنيهًا، مقابل من 1740 جنيهًا للجرام، قبل قليل، حيث جاء ذلك انخفاضًا عقب انخفاضها صباحا مقارنة بسعر أمس.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1983 جنيها، وعيار 18 نحو 1487 جنيها، وعيار 14 نحو 1157 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و880 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1925 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.