عروض لتقسيط الذهب «بدون فائدة».. تسهيلات في السداد تبدأ من 6 أشهر

شهدت السوق المصرية، عروضا لبيع الذهب بالتقسيط، وبتسهيلات في السداد، بالتعاون مع العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

شركات التمويل الاستهلاكي تدخل السوق

أدرجت شركات التمويل الاستهلاكي، الذهب ضمن خدماتها التمويلية، عبر إتاحة البيع بالتقسيط، وروجت للمعدن باعتباره مخزن للقيمة وتحوط ضد تقلبات سعر الصرف.

قسط شهري 980 جنيها

إحدى الشركات الشهيرة في السوق المصرية، عرضت بيع الذهب بالتقسيط، وتحديدا العملات الذهبية «الجنيه الذهب»، بتسهيلات في السداد من 6 وحتى 36 شهرا، وبـ«صفر فائدة»، وعرضت بيع نصف الجنيه الذهب (4 جرام عيار 21) موزعا بقسط شهري 490 جنيها، وكذلك تقسيط بيع «ربع جنيه ذهب» بوزن 2 جرام عيار 21 بسعر 245 جنيها شهريا، في حين عرضت الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) بقسط شهري 980 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر منذ الخميس الماضي، وسجل عيار 24 الأكثر نقاءً 1998.5 جنيه، وعيار 21 الأكثر مبيعا 1740 جنيها، وعيار 18 سعر 1491.5 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 13920 جنيها، وتراجع سعر الأوقية الأمريكي لـ1929 دولارا أمريكيا.