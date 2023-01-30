أحمد المسلماني: إنشاء جامعة سوهاج الجديدة بمعايير عالمية «فيديو»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنّ محافظة سوهاج من أجمل محافظات مصر، ويوجد فيها معبد أبيدوس، كما تعتبر واحدة من أقدم العواصم على مر التاريخ، ولكن حتى عام 1970 لم يكن هناك تعليم عالي أو أي كلية.

تدشين كلية الطب

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «كانت أول كلية في سوهاج عام 1971، وهي كلية التربية، وبعد 20 سنة، تم تدشين كلية الطب، ثم أصبحت هناك كليات تشكل فرعا لجامعة جنوب الوادي في سوهاج، وفي عام 2006 صدر قرار جمهوري بأن جامعة سوهاج الجديدة يتم تأسيسها وجرى تخصيص أرض لهذه الجامعة».

وتابع الإعلامي: «ولكن من ذلك الحين وحتى عام 2015م لم يكن هناك أي مبنى على أرض جامعة سوهاج الجديدة، وصدر التوجيه الرئاسي بأن جامعة سوهاج الجديدة يتم بناؤها، وفي يناير 2023، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعة والتقى بطلابها».

إقامة الجامعة الجديدة على مساحة 1000 فدان

وأكد أن الجامعة عالمية المواصفات، وكانت الجامعة القديمة مقامة على مساحة 30 فدانا لكن جامعة سوهاج الجديدة مقامة على مساحة 1000 فدان؛ منها 250 فدان حدائق.