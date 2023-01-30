أحمد المسلماني: ابتكار علماء كوريون تقنية لتحلية مياه البحر يعد ثورة علمية

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن ابتكار علماء كوريون تقنية «ثورية» تستطيع تحلية مياه البحر خلال دقائق معدودة.

نتائج خطيرة بسبب تغير المناخ

وأوضح أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، عبر قناة «الحياة»، أن مواجهة المناخ مشكلات كبيرة، والجفاف والتصحر من النتائج الخطيرة له، فهو لا يعني فقط عواصف وحرارة مرتفعة، ولكن أيضا الجوع والموت بنقص محاصيل حاد، وملايين يكونوا لاجئي مناخ، فهو جوهري وحاسم لمستقبل الإنسان، حيث يرتبط بنقص المياه العذبة في العالم، والتي تمثل 2.5% فقط.

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن هناك علماء وصلوا لتقنية نانوية جديدة لتحلية المياه، وقالوا إنها ثورة علمية، واختراق ثوري لا سابق له، وفي خلال نجاح تطبيقات هذا الاختراق، والوصول في التطبيقات إلى ذلك وهو محتمل جدا، فهو عني أننا إيذاء حل جذري لمشكلة المياه العذبة في العالم.

المنصورة الجديدة مدينة عالمية

من ناحية أخرى قال أحمد المسلماني إنه في 1 ديسمبر 2022 افتتح الرئيس السيسي مدينة المنصورة الجديدة، التي تحتوي على جامعة المنصورة الجديدة، لافتا إلى أن المنصورة الجديدة تعد مدينة حقيقية وكبيرة تستوعب حوالي 700 ألف نسمة، ليست فقط مدينة ساحلية رائعة ولكن مدينة سكنية أيضا.

وأشار إلى أن مساحة المدينة أكبر من 7 آلاف فدان، جرى ضخ الدولة فيها استثمارات ضخمة، كما أنها تفيد من خلالها 3 محافظات بالأساس، وهي الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط، لكنها تفيد مصر إجمالا.

ولفت إلى أن من أهداف المنصورة الجديدة هو بناء مجتمع متكامل مثل المدارس والجامعة والمستشفيات والمشروعات والسياحة، ليس مجرد منتجع ولكن مدينة كبيرة بمواصفات عالمية في الساحل الشمالي المصري.