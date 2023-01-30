أحمد المسلماني: العلماء قلقون من نشوب حرب نووية

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن عصر الأحداث غير المتوقعة، موضحًا: «قبل وخلال وبعد جائحة كورونا هناك قلق عند العلماء بشأن إمكانية انفلات الأمور والوصول إلى صدام نووي أو حرب نووية، لكن البعض يقول إنه من الصعب أن نصل إلى ذلك».

الحرب النووية قد تحدث رغم أنها غير متوقعة الآن

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «فينس كيبل كتب مقالة مهمة جدا في عام 2021، أي قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إن الحرب النووية قد تحدث رغم أنها غير متوقعة الآن، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أشار الرئيس بوش الأب عن سيادة النظام العالمي أحادي القطب بعد توقف السلاح النووي في عدد كبير من بلدان العالم مثل أوكرانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل».

ضبط سباق التسلح النووي

وتابع الإعلامي: «أمريكا وروسيا تفاهما على ضبط سباق التسلح النووي، لكن ما حدث بعد ذلك، أن سباق التسلح النووي عاد بينهما مرة أخرى، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي لم تكن متوقعة، وكانت هناك أحداث غير متوقعة حتى مراكز استطلاع الرأي العام فشل أغلبها في التوقع، ولم يتوقع أحد فوز ترامب بالانتخابات في عام 2016».