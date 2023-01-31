أسعار الدواجن ومشتقاتها في منافذ «زراعة المنوفية».. تعرف على سعر كيلو البانيه

منافذ عديدة أعلنتها مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفصة، تسهيلا على المواطنين بمنافذ منتشرة على مستوى جميع المراكز والمدن في المحافظة، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة .

منافذ وزارة الزراعة لبيع الدواجن في محافظة المنوفية

وقال المهندس محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن أسعار السلع داخل منافذ بيع وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية جاءت أقل من سعر السوق؛ وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتوفير لهم كافة السلع والمنتجات التي يحتاجونها.

أسعار الدواجن في منافذ وزارة الزراعة

وأضاف التركاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار السلع داخل منافذ بيع وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية جاءت كالتالي:

سجل سعر الدجاج الحي 70 جنيهًا.

وجاء سعر البانيه 140 حنيهًا.

كما سجل سعر أوراك الدجاج 74 جنيهًا.

وسجل سعر هياكل الدجاج 45 جنيهًا.

وسعر أجنحة الدجاج 45 جنيهًا.

كما جاء سعر كبد وقوانص الدجاج 74 جنيهًا.

وسجل سعر صدور الدجاج بالعظم 98 جنيهًا.

كما سجل سعر الدجاج البلدي 73 جنيهًا.

وسعر البط البلدي 85 جنيهًا.

وجاء سعر الدجاج الأمهات 59.5 جنيهًا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن المنافذ بخلاف الدواجن توفر اللحوم السوداني والمجمدة فضلا عن السلع الغذائية المتنوعة بأسعار وتخفيضات كبيرة تصل لـ 40% غلي بعض السلع، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة المنافذ في محافظة المنوفية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية .