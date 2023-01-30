محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء محوري ميت خاقان وترعة المعهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددا من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها بنطاق حي شرق مدينة شبين الكوم، للمساهمة في إحداث السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات بالعاصمة، حيث تفقد الأعمال التمهيدية لإنشاء محور ميت خاقان الجديد، بدءا من ميدان عايدة وحتى محور حضانة الفاروق، ومحور ترعة المعهد الجديد، امتداد شارع عبدالرحمن الشرقاوي وحتى قرية ميت خاقان، خلال جولة ميدانية موسعة، رافقه محمد موسى، نائب المحافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة.

محافظ المنوفية يستمع لشرح لأعمال التطوير

واستمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور ميت خاقان الجديد، وتنفيذ مديرية الطرق والنقل بطول 900 م وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث جار قطع الفورمة، ومن المقرر تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيدا لأعمال الرصف.

وخلال تفقده، استمع المحافظ، لشكوى أحد المواطنين يلتمس تسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وعلى الفور وجّه بسرعة الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية قبل البدء في أعمال الرصف استجابة للأهالي، وإنهاء أعمال المرافق بالطريق تحقيقا للصالح العام.

كما تفقد المحافظ أعمال انشاء محور ترعة المعهد بطول 800 م وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث جار تنفيذ أعمال قطع الفورمة، وتم الانتهاء من ترفيق الطريق وزراعة أعمدة الإنارة وسيتم وضع طبقة السن خلال أسبوع للبدء في أعمال الرصف، موجّها بتكثيف الجهود لتسريع منظومة العمل لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة نظرا لأهمية الطريق.

رصف شارع المصنع في مدينة شبين الكوم

وتفقد محافظ المنوفية، أعمال الرصف نهاية شارع مصنع الغزل (منطقة امتداد شارع صبري أبو علم)، حيث جار فرد الطبقة السطحية بالطريق بطول 550 م وبتكلفة 7 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى وزرع الأعمدة الديكورية الجديدة به، إضافة الي إنشاء أرصفة على جانبي الطريق ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري.