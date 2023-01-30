حالة الطقس في المحافظات غدا.. أمطار رعدية وتحذير عاجل من «الأرصاد»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، قبل قليل، حيث تعرضت اليوم بعض المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة بينها «الإسكندرية، البحيرة، دمياط»، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعد حالة من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية بجميع المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من برودة الجو، موضحة ضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة نظراً لتعرض بعض المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى 60%، على أن يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وعن حالة الطقس غدا في محافظات القاهرة الكبرى، تشير التوقعات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، نظرا لحجب الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، غائم على مدار اليوم، وتسجل العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 11 درجة.

فيما تشهد محافظات جنوب وشمال الصعيد نشاطا لرياح محملة بالرمال والأتربة، وتصل سرعتها إلى 36 كيلومترا في الساعة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد، حيث تسجل الصغرى 7 درجات، وفي جنوب الصعيد الصغرى 10 درجات، مع طقس غائم مائل إلى البرودة ليلا.