حالة الطقس غدا في المحافظات.. هطول أمطار على جنوب سيناء والبحر الأحمر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تسود 3 ظواهر جوية تتمثل في سقوط الأمطار، ونشاط للرياح، مع تكون الغيوم الجزئية.

وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، بعدما تعرضت البلاد إلى موجة من الطقس الحار خلال الأسبوع الماضي، إذ شهدت المحافظات طقسا حارا نهارا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، يشير خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى لنشاط للرياح تصل إلى 24 كيلو متر في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.

حالة الطقس غدا الاثنين

فيما جاءت حالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح بارد نهارا، مع وجود الغيوم الجزئية وبلغت سرعة الرياح 26 كيلو متر، وسجلت العظمي 21 درجة والصغرى 13 درجة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

فيما جاء طقس غدا الاثنين في محافظات جنوب الصعيد مشمس نهارا بارد ليلاً، وسجلت العظمى 31 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 13 درجة.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم، وتزداد سرعة الرياح حيث سجلت 32 كيلو متر في الساعة، فيما سجلت درجات الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد حيث سجلت 11 درجات مئوية، وبلغت العظمى 24 درجة وسط نشاط للرياح وطقس غائم جزئيا بارد نهارا مائل البردة ليلاً.

وتسقط أمطار غدا على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم وسط تكون الغيوم الجزئية، ونشاط لحركة الرياح وطقس بارد ليلاً ونهارا.