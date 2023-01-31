نسب إنجاز مشروعات «حياة كريمة» في قنا تصل إلى 95%.. أبرزها قطاع الصحة

تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها داخل القرى الريفية والمحافظات التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية، من خلال إطلاقها مشروعات تنموية وخدمية للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والأفراد كما تستهدف المبادرة الرئاسية.

مشروعات حياة كريمة

ومن بين المحافظات التي لاقت جهودا كبيرة من قبل المبادرة الرئاسية كانت محافظة قنا، إذ نشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، متابعة لما تم داخل مركز قوص محافظة قنا، ومتابعة لعدد من المشروعات التي تتم في أكثر من قطاع أبرزها قطاع التعليم، وذلك عن طريق إنشاء مدرسة العصارة الإعدادية وتبطين الترع ضمن مشروعات قطاع الري.

حياة كريمة في قنا

وزادت سعادة أهالي قرية الشعراني بقرب انتهاء وحدة طب الأسرة، خاصة أنه من المقرر أن يخدما الآلاف من الأهالي، وكذلك مشروع مركز شباب نجع رجب والمقرر تسليمه خلال أيام، فضلًا عن المشروعات التي ضمن قطاع التضامن الاجتماعي، مثل مركز تنمية الأسرة والطفل ووحدة الشئون الاجتماعية وغيرها.

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد والأهالي في المحافظات التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية، من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية لهم.