نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قرى أسوان.. «الحلم تحول لحقيقة»

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على إنشاء العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة، التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن المصري الأكثر احتياجا، إذ شهدت القرى والنجوع التابعة للمبادرة في المحافظات الحدودية، إنشاء الكثير من المشروعات التي وفرت عليهم الجهد والوقت بشكل ملحوظ، فهي المبادرة التي تعمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين.

مشروع مد الوصلات المنزلية

وفي إطار اهتمام المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم الريف المصري وتطويره، تعمل المبادرة على إنشاء عدد من المشروعات في قطاعات خدمية مختلفة تهم المواطنين، في قرية أبو سمبل التابعة لمركز نصر النوبة، بمحافظة أسوان، ومن المشروعات التي شهدتها القرية هي مشروع إنشاء محطة الرفع بقسطل، وأيضا إنشاء كوبري زراعات توشكى، هذا بالإضافة إلى مشروع مد الوصلات المنزلية في قريتي توشكى وأبو سمبل، وقد وصلت نسب التنفيذ في كل مشروع من المشروعات سالفة الذكر إلى 55%.

كما تعمل على إنشاء نادي أبو سمبل الرياضي، وأيضا محطة الرفع بتوماس، وقد وصلت نسبة التنفيذ في كل من هذه المشروعات إلى 70%، هذا بالتوازي مع عمل المؤسسة على مد ودعم شبكات الكهرباء في قرية أبو سمبل وتوابعها، فضلا عن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.

مشروعات تصل إلى 90%

وعملت المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري على إنشاء مشروعات إنشاء كوبري زراعات أبو سمبل، وأيضا مشروع مد خطوط وشبكات الصرف الصحي في بقسطل، وقد وصلت نسبة التنفيذ في كل من هذه المشروعات إلى 90%.

ومن المشروعات التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية أبو سمبل في أسوان، هي مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء، حيث تعمل على إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات، هذا بالإضافة إلى ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها.